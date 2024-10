Imiglioridififa.com - Alex Morgan lascia il calcio, ecco la sua SBC Fine di un’era in FC 25

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Se volete scoprire cos’è uscito stasera 11 ottobre FC 25, siete nel posto giusto! Oggi è uscito la Sfida Creazione Rosadi, ritiratasi dalprofessionistico nel 2024, è una delle figure più iconiche nella storia delfemminile. Con oltre 200 presenze per la nazionale statunitense e più di 100 gol internazionali,ha contribuito in maniera decisiva ai successi del Team USA, conquistando due Coppe del Mondo FIFA (2015, 2019) e una medaglia d’oro olimpica a Londra nel 2012. Ha giocato per club di prestigio in Stati Uniti, Francia e Inghilterra,ndo il segno ovunque sia andata. Nota per la sua velocità, potenza e fiuto del gol,chiude una carriera costellata di successi, diventando un modello di ispirazione per le nuove generazioni di calciatrici.