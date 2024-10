Wta 1000 Wuhan 2024: out Errani/Paolini nel doppio, trionfano Alexandrova/Siniakova (Di giovedì 10 ottobre 2024) Finisce all’esordio l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio del Wta 1000 di Wuhan 2024. La coppia azzurra, vincitrice a Pechino solo quattro giorni fa, si è infatti arresa nell’ottavo di finale contro Ekaterina Alexandrova e Katerina Siniakova. La tennista russa e la ceca hanno trionfato in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 10-8 in un’ora e 32 minuti di gioco, guadagnandosi così un posto nei quarti di finale, dove attendono la coppia formata da Mihalikova e Nicholls. Wta 1000 Wuhan 2024: out Errani/Paolini nel doppio, trionfano Alexandrova/Siniakova SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Finisce all’esordio l’avventura di Sarae Jasminenel torneo didel Wtadi. La coppia azzurra, vincitrice a Pechino solo quattro giorni fa, si è infatti arresa nell’ottavo di finale contro Ekaterinae Katerina. La tennista russa e la ceca hanno trionfato in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 10-8 in un’ora e 32 minuti di gioco, guadagnandosi così un posto nei quarti di finale, dove attendono la coppia formata da Mihalikova e Nicholls. Wta: outnelSportFace.

WTA 1000 di Wuhan - Paolini è splendida con Andreeva : l’Azzurra conquista i quarti di finale - Foto jasmine_paolini Instagram ilfaroonline. Affronterà domani Qinwen Zheng, semifinalista a Pechino. . L’Azzurra vince con Erika Andreeva per 6-3, 6-2 e vola ai quarti di finale. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. (Ilfaroonline.it)

Wta 1000 Wuhan 2024 : Paolini non lascia scampo a Erika Andreeva e vola comodamente ai quarti - The post Wta 1000 Wuhan 2024: Paolini non lascia scampo a Erika Andreeva e vola comodamente ai quarti appeared first on SportFace. Anche nel secondo parziale arriva subito il break per Paolini, che poi ne trova un altro e vola sul 4-1, chiudendo di fatto il match. Da lì la toscana ha amministrato cedendo anche uno dei due break, ma il gap è troppo ampio per Andreeva per poter rientrare e si ... (Sportface.it)

Tabellone Wta 1000 Wuhan 2024 : risultati e accoppiamenti con Paolini - Kenin 6-1 4-6 6-4 (10) Kalinskaya b. Andreeva b. (10) Kalinskaya 6-4 6-7(2) 6-1 Xin. (Q) Uchijima 6-1 6-2 Fernandez b. Kudermetova 6-1 6-4 Frech b. Keys 7-6(7) 6-2 Kudermetova b. Assenti Swiatek e Rybakina tra le big, mentre ci sono Gauff, Zheng, Andreeva e tante altri giocatrici di prestigio. (LL) Rakhimova 6-2 5-7 7-6(4) (LL) E. (Sportface.it)