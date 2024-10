Prendono a badilate un coetaneo fuori dalla discoteca: nei guai anche un 16enne brianzolo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il questore di Como Marco Calì ha emesso 5 Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane): nei guai anche un 16enne che vive nella provincia di Monza e Brianza. Per il ragazzo, originario del Cile, e per un 17enne di Sondrio il questore ha firmato due distanti Dacur della durata di 1 anno ciascuno. Monzatoday.it - Prendono a badilate un coetaneo fuori dalla discoteca: nei guai anche un 16enne brianzolo Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il questore di Como Marco Calì ha emesso 5 Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane): neiunche vive nella provincia di Monza e Brianza. Per il ragazzo, originario del Cile, e per un 17enne di Sondrio il questore ha firmato due distanti Dacur della durata di 1 anno ciascuno.

