Masters 1000 Shanghai 2024: Bolelli/Vavassori si arrendono ai quarti nel doppio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Niente da fare per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che escono di scena ai quarti di finale nel torneo di doppio del Masters 1000 di Shanghai. Dopo l’eliminazione del duo femminile Errani/Paolini nel 1000 di Wuhan, sempre in Cina pomeriggio amaro per il duo azzurro, che nel precedente torneo a Pechino aveva conquistato il titolo: stavolta ci si ferma ai quarti e la coppia azzurra, testa di serie numero quattro del tabellone, deve lasciare il passo ai due argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni, che si impongono col punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e sedici minuti di gioco. Una prestazione non esaltante quella di Bolelli e Vavassori, che in entrambi i parziali pagano il break subito in apertura. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Niente da fare per Simonee Andrea, che escono di scena aidi finale nel torneo dideldi. Dopo l’eliminazione del duo femminile Errani/Paolini neldi Wuhan, sempre in Cina pomeriggio amaro per il duo azzurro, che nel precedente torneo a Pechino aveva conquistato il titolo: stavolta ci si ferma aie la coppia azzurra, testa di serie numero quattro del tabellone, deve lasciare il passo ai due argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni, che si impongono col punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e sedici minuti di gioco. Una prestazione non esaltante quella di, che in entrambi i parziali pagano il break subito in apertura.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights Machac-Alcaraz 7-6 7-5 : Masters 1000 Shanghai (VIDEO) - Gli highlights della sfida dei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai che ha visto Tomas Machac battere 76(5) 75 Carlos Alcaraz. Il numer0 33 al mondo diventa il secondo ceco a raggiungere la semifinale di un Masters 1000 nel 2024 dopo Jiri Lehecka a Madrid. Il ceco sfiderà quindi Jannik Sinner per un posto in finale. (Sportface.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 - niente Sinner-Alcaraz in semifinale : Machac elimina lo spagnolo e sfida Jannik - Alcaraz non riesce a trovare le giuste contromisure ed è costretto a subire: in apertura arriva subito il primo break dell’incontro in favore del ceco, che si porta sul 2-1. Ora c’è Jannik Sinner. Il braccio non trema, anzi: guadagna tre match point e archivia la pratica sfruttando il primo. Un errore pesante dello spagnolo col dritto gli regala due occasioni per il 6-5: Machac non sfrutta la ... (Sportface.it)

Sinner-Machac in tv : data - orario - canale - diretta e streaming Masters 1000 Shanghai 2024 - Tomas Machac in due set ha fatto fuori lo spagnolo giocando un tennis strabiliante, come ci ha spesso abituato in questo 2024 in cui è cresciuto enormemente, come dimostra una classifica ora da top-30. The post Sinner-Machac in tv: data, orario, canale, diretta e streaming Masters 1000 Shanghai 2024 appeared first on SportFace. (Sportface.it)