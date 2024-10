Incidente sulla SS7, lunghe code di traffico (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidianolunghe code di traffico oltre due chilometri sulla Strada Statale 7, in direzione Taranto, a causa di un tamponamento tra due auto e una moto, verificatosi questa mattina poco dopo le 6.30. Non è chiara la dinamica dell’Incidente al vaglio di Polizia Locale e Polizia di Stato, ma pare che una moto sia rimasta coinvolta nell’impatto tra due vetture. Il bilancio è di due feriti in codice arancione, quindi non in condizioni gravi, trasportati all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. L’Incidente ha creato diversi disagi agli automobilisti. L'articolo Incidente sulla SS7, lunghe code di traffico proviene da Tarantini Time Quotidiano. Tarantinitime.it - Incidente sulla SS7, lunghe code di traffico Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidianodioltre due chilometriStrada Statale 7, in direzione Taranto, a causa di un tamponamento tra due auto e una moto, verificatosi questa mattina poco dopo le 6.30. Non è chiara la dinamica dell’al vaglio di Polizia Locale e Polizia di Stato, ma pare che una moto sia rimasta coinvolta nell’impatto tra due vetture. Il bilancio è di due feriti in codice arancione, quindi non in condizioni gravi, trasportati all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. L’ha creato diversi disagi agli automobilisti. L'articoloSS7,diproviene da Tarantini Time Quotidiano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Traffico in tilt - code chilometriche sulla Statale 101 Lecce-Gallipoli. Caos anche in tangenziale - Traffico in tilt alle porte di Lecce. Un incidente non grave (tre persone in codice verde) avvenuto questa mattina lungo la statale 101 Lecce-Gallipoli, all'altezza di Lequile, in direzione del... (Quotidianodipuglia.it)

Fipili : tir si ribalta tra Montelupo e Ginestra Fiorentina. Caos traffico - lunghe code - Un'altra giornata d'inferno per la viabilitĂ della Fipili. . Stamattina, 8 ottobre 2024, i vigili del fuoco sono intervenuti dalle ore 11:30 all'altezza di Montelupo Fiorentino, per un incidente stradale L'articolo Fipili: tir si ribalta tra Montelupo e Ginestra Fiorentina. s traffico, lunghe code. (Firenzepost.it)

Incidente al ponte sul Ticino di Oleggio : lunghe code e traffico bloccato - Traffico in tilt nella zona di Oleggio. Nella mattinata di oggi, lunedì 7 ottobre, due auto si sono scontrate all'imbocco del ponte sul Ticino per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. L'incidente è avvenuto sulla sponda lombarda del ponte: sul posto sono intervenuti i mezzi di... (Novaratoday.it)