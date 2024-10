Il Milan sta con Fonseca: può cambiare allenatore solo ad una condizione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Paulo Fonseca confermato allenatore del Milan. Urge, però, un'inversione - netta - di tendenza rispetto a quanto si è visto negli ultimi 180' Pianetamilan.it - Il Milan sta con Fonseca: può cambiare allenatore solo ad una condizione Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pauloconfermatodel. Urge, però, un'inversione - netta - di tendenza rispetto a quanto si è visto negli ultimi 180'

Verso Milan-Udinese - Paulo Fonseca cambia : Fikayo Tomori e Tammy Abraham in “castigo”. Il motivo - Verso Milan-Udinese, Paulo Fonseca mette “in castigo” Fikayo Tomori e Tammy Abraham. L'articolo Verso Milan-Udinese, Paulo Fonseca cambia: Fikayo Tomori e Tammy Abraham in “castigo”. it (@dailymilan. Verso Milan-Udinese, il tecnico dei rossoneri Paulo Fonseca mette “in castigo” Fikayo Tomori e Tammy Abraham per il caso rigori di Firenze Paulo Fonseca mette in castigo Fikayo Tomori e Tammy ... (Dailymilan.it)

Crisi Milan - Fonseca è gelato : l’annuncio ufficiale è netto - Lo stesso Paulo Fonseca ha infatti ribadito di come contro la Fiorentina sia mancata la giusta aggressività. Ti posso dire che oggi l’idea di Theo e di restare al Milan e, quindi, di prolungare il contratto, ma non posso dirti cosa succede tra un anno”. Dopo la vittoria nel derby contro l’Inter e quella contro il Lecce, di fatto, si pensava che il Milan avesse superato la crisi ma tutto è ... (Tvplay.it)

Crisi Milan - sussulto di Ibrahimovic : la reazione di Fonseca - Segno evidente di come l’ex Valencia sia scivolato indietro nelle gerarchie rossonere. Il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic, di conseguenza, ha avviato il casting volto ad individuare l’adeguato rinforzo. La pista, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, va considerata quanto mai viva con Fonseca che ha già espresso il via libera all’operazione. (Tvplay.it)