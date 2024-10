Panorama.it - IAC 2024, Milano ha la sua "Space Week"

(Di giovedì 10 ottobre 2024)sarà il centro dell’Universo, almeno di quello conosciuto, dal 14 al 18 ottobre, in occasione della 75° “Iaf” ovvero l’edizione della International Astronautical Federation che segna i tre quarti di secolo d’esistenza. Si tratterà di una cinque giorni di convegni d’altissimo livello ai quali parteciperanno ricercatori, industrie aerospaziali, astronauti e tecnici per confrontarsi su progetti in corso e opportunità future. L’evento è ospitato dall’Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica (Aidaa), membro fondatore dello Iaf, e dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), insieme con Leonardo. Il titolo dell’edizioneè Responsiblefor Sustainability, tema che sottolinea l’importanza di utilizzare il cosmo in modo consapevole e sostenibile nel rispetto delle risorse spaziali.