De Pascale-Ugolini trattative in corso per un confronto il 31 ottobre

Anche Imola potrebbe ospitare un confronto pubblico tra i candidati Michele de Pascale ed Elena Ugolini alla presidenza della Regione Emilia-Romagna alle elezioni del 17-18 novembre. L'appuntamento è stato fissato per il 31 ottobre al teatro Ebe Stignani, ma da quello che filtra ci sarebbero ancora trattative in corso. L'evento è organizzato dalla Diocesi in collaborazione con il Municipio, che concederà gratuitamente gli spazi del comunale di via Verdi e, in caso venisse confermato l'appuntamento, saranno i giornalisti del settimanale diocesano Il Nuovo Diario Messaggero a moderare il dibattito.

De Pascale-Ugolini - scintille sulla Città 30 : il campo largo si avvicina - BOLOGNA. Bologna, 10 ottobre 2024 – Il rebus del campo largo, almeno in Emilia-Romagna, si sta per risolvere. BOLOGNA CITTA 30 In sintesi: non si può più fare melina. Ma, al di là dei provvedimenti in sé, la sicurezza stradale è strategica”. . . Nella foto: stretta di mano tra Michele de Pascale ed Elena Ugolini Ma non è l’unica scintilla dell’ennesimo confronto “asincrono”, come lo ... (Ilrestodelcarlino.it)

Emilia-Romagna - la candidata di centrodestra Ugolini dice basta ai confronti con De Pascale : «Dopo il Festival di Open fugge dai cittadini» - Quello avvenuto sul palco del Festival di Open a Parma il 22 settembre scorso potrebbe essere stato il primo e ultimo dibattito tra i due candidati alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale ed Elena Ugolini. Che abbia paura a confrontarsi col “bagnino”?», la domanda polemica dell’eurodeputato Dem, dopo che la candidata di centrodestra aveva irriso de Pascale perché «ha ... (Open.online)

Calamità - dibattito verso le regionali. Ugolini : "Fiumi senza manutenzioni". De Pascale : "Il Governo collabori" - Lei: "Il fondamentalismo ambientalista non ha permesso di fare tante cose negli ultimi 15 anni, quel tipo di fanatismo ecologista sta distruggendo la Regione". "Se de Pascale dovesse vincere, io non so come farà a gestire determinate partite con gli alleati che si ritroverà – ha detto Ugolini alludendo alla parte più ecologista dentro ad Avs, solo lei ha avuto un momento spontaneo di applausi ... (Ilrestodelcarlino.it)

Emilia-Romagna - la candidata di centrodestra Ugolini dice basta ai confronti con De Pascale : «Dopo il Festival di Open fugge dai cittadini» - «Dopo i primi due confronti, ho visto che mi rimane poco tempo e preferisco usarlo per incontrare le persone», ha spiegato ieri Ugolini presentando le sue proposte di riforma della sanità regionale. Disertarle non è certamente un gesto di vicinanza alle persone e ai loro bisogni». Per il primo cittadino di Parma, in conclusione, «stare sulla piazza è il modo più alto di stare in mezzo alla gente ... (Open.online)

Ambientalisti - post alluvione e manutenzione dei fiumi : botta e risposta fra de Pascale e Ugolini - Non mi hanno chiesto niente, da questo sono rimasta colpita, e io ho il grande obiettivo di riavvicinare i cittadini alla politica". La manutenzione dei fiumi Che poi ha attaccato sulla "mancata manutenzione" dei fiumi. Una gaffe involontaria, non era colpa sua, servono miliardi di euro per le casse di laminazione e sì, bisogna sbloccare i piani speciali, serve collaborazione da parte del ... (Ilrestodelcarlino.it)