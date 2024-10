Controlli a Nesima, sequestrate slot machine in un chiosco: sanzioni per 68 mila euro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un’intensa attività di controllo straordinario del territorio è stata eseguita dalla polizia nel quartiere Nesima per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa e per verificare il rispetto delle regole e l’adempimento di tutte le norme di settore degli esercizi pubblici. Gli agenti Cataniatoday.it - Controlli a Nesima, sequestrate slot machine in un chiosco: sanzioni per 68 mila euro Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un’intensa attività di controllo straordinario del territorio è stata eseguita dalla polizia nel quartiereper prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa e per verificare il rispetto delle regole e l’adempimento di tutte le norme di settore degli esercizi pubblici. Gli agenti

Sequestrate slot machine irregolari: sanzioni per 68mila euro - Un’intensa attività di controllo straordinario del territorio è stata eseguita dalla Polizia di Stato nel quartiere Nesima per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa e per verificare ... (grandangoloagrigento.it)

Slot machine irregolari in uno chiosco-bar a Nesima: multa da 68mila euro - I controlli degli agenti della Polizia di Stato, svolti unitamente al personale dell’Agenzia dei Monopoli, hanno consentito di accertare il mancato collegamento delle quattro apparecchiature alla rete ... (lasicilia.it)

