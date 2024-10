Thesocialpost.it - Simone Inzaghi primo interrogato per l’inchiesta sugli Ultras

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono iniziati gliri nell’ambito deldi Inter e Milan, concomeconvocato. Approfittando della pausa per le nazionali, i pm hanno deciso di ascoltare alcuni giocatori e allenatori come “persone informate sui fatti”. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro è coinvolto a seguito di un’intercettazione in cui discuteva con Marco Ferdico, ex capo della Curva Nord, riguardo alla gestione dei biglietti per la finale di Champions League contro il Manchester City, giocata a giugno 2023. Rapporti tra giocatori e ultrà Oltre a, anche alcuni calciatori saranno convocati nei prossimi giorni. Tra questi spiccano i nomi di Hakan Calhanoglu, Milan Skriniar (ora al PSG), Nicolò Barella e il milanista Davide Calabria.