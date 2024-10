Selvaggia Lucarelli al veleno contro Sonia Bruganelli: “Mai più a che fare con lei” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Sonia Bruganelli, cosa ha detto sui social Sonia Bruganelli contro Selvaggia Lucarelli dopo Ballando, lei replica duramente sui social Continua a far discutere il battibecco tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle, l’ex moglie di Paolo Bonolis non ha gradito il giudizio della giornalista dopo la sua esibizione ed è stata alquanto aggressiva in diretta. A La Vita in Diretta la concorrente del programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno ha spiegato perché la Lucarelli l’ha infastidita, queste le sue parole: “Quello che mi ha dato fastidio è stata una persona molto intelligente come Selvaggia. So che abbiamo tutti un ruolo in commedia, lei ha un figlio e nel momento in cui ha ridicolizzato la mia esibizione, non l’ho accettato. Bollicinevip.com - Selvaggia Lucarelli al veleno contro Sonia Bruganelli: “Mai più a che fare con lei” Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024)si scaglia, cosa ha detto sui socialdopo Ballando, lei replica duramente sui social Continua a far discutere il battibecco traa Ballando con le stelle, l’ex moglie di Paolo Bonolis non ha gradito il giudizio della giornalista dopo la sua esibizione ed è stata alquanto aggressiva in diretta. A La Vita in Diretta la concorrente del programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno ha spiegato perché lal’ha infastidita, queste le sue parole: “Quello che mi ha dato fastidio è stata una persona molto intelligente come. So che abbiamo tutti un ruolo in commedia, lei ha un figlio e nel momento in cui ha ridicolizzato la mia esibizione, non l’ho accettato.

