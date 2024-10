Lazio, Guendouzi strega Deschamps: la scelta del CT della Francia contro l’Israele sul centrocampista biancoceleste (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il calciatore di Baroni è stato convocato dal commissario tecnico della Francia per le gare di Nations League Mattéo Guendouzi, centrocampista della Lazio, è tra i giocatori più in forma dei biancocelesti e quesot ha portato Deschamps, CT della nazionale francese, a convocarlo per le partite di Nations League. Secondo l’edizione francese di Goal.com, il giocatore Calcionews24.com - Lazio, Guendouzi strega Deschamps: la scelta del CT della Francia contro l’Israele sul centrocampista biancoceleste Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il calciatore di Baroni è stato convocato dal commissario tecnicoper le gare di Nations League Mattéo, è tra i giocatori più in forma dei biancocelesti e quesot ha portato, CTnazionale francese, a convocarlo per le partite di Nations League. Secondo l’edizione francese di Goal.com, il giocatore

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lazio - Guendouzi : "Possiamo andare lontano in Europa League. Voglio essere decisivo" - Guendouzi non vuole fermarsi. Dopo il gol col Torino domenica scorsa, domani il centrocampista francese della Lazio sarà ancora in campo dal... (Calciomercato.com)

Lazio - che personalità a Torino! Guendouzi - Dia e Noslin rendono vana la rimonta targata Adams-Coco - Tavares e Dia trascinano la Lazio, mentre al Torino non basta l’ennesimo gol di Adams per portare a casa punti preziosi: nel finale arrivano i lampi di Noslin e Coco , e alla fine sono i biancocelesti a prevalere per 2-3 sul campo dei granata nella sesta giornata di Serie A. . Vanoli ritrova due pedine fondamentali in difesa come Vojvoda e Coco, mentre in attacco viene confermato Sanabria al ... (Gazzettadelsud.it)

Lazio - le pagelle di CM : Guendouzi è ovunque - Zaccagni spento - Torino-Lazio 2-3 Provedel 6,5: compie un vero e proprio miracolo su Ilic nel primo tempo. Sempre attento, non può invece sulle conclusioni di... (Calciomercato.com)