Lanotiziagiornale.it - Generazione in crisi: il crollo della salute mentale dei giovani italiani

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 10 ottobre ricorre la Giornata mondiale, un’occasione per esaminare i dati sul benessere psicologico delle nuove generazioni. L’analisi di Openpolis offre un quadro dettagliatosituazione in Italia. L’indice ditra gli adolescenti(14-19 anni) è sceso a 71 nel 2023, rispetto al 72,6 dell’anno precedente. Questo calo evidenzia come i livelli pre-Covid non siano ancora stati recuperati. Il dato è particolarmente significativo se confrontato con la mediapopolazione: il divario emerso durante la pandemia non sembra colmarsi. Il divario di genere: una ferita aperta nellale Il report mette in luce un marcato divario di genere: tra le adolescenti l’indice disi attesta a 67,4, circa 7 punti in meno rispetto ai coetanei maschi (74,3).