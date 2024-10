Galles, bimba di 12 anni sfigurata dopo essere stata attaccata da un cane “come una furia” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una bambina Gallese di 12 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata aggredita da un cane a Brynmawr, nel sud del Paese. L'animale verrà soppresso. Fanpage.it - Galles, bimba di 12 anni sfigurata dopo essere stata attaccata da un cane “come una furia” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una bambinae di 12è ricoverata in gravi condizioniaggredita da una Brynmawr, nel sud del Paese. L'animale verrà soppresso.

