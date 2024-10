Francesco Sarcina si risposa: chi è Nayra Garibo, la donna che l’ha conquistato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Francesco Sarcina, il carismatico frontman de Le Vibrazioni, ha finalmente coronato il suo sogno d'amore con Nayra Garibo, la pilota d'aerei che gli ha rubato il cuore. La coppia ha scelto la suggestiva cornice della Puglia per celebrare il loro "sì", in una cerimonia intima e romantica che ha fatto sognare tutti i presenti. Un matrimonio da favola La masseria La Macina, nei dintorni di Fasano, ha fatto da sfondo a questo evento esclusivo. Tra gli ulivi secolari e il bianco accecante della struttura, Francesco e Nayra hanno scambiato le loro promesse d'amore poco prima del tramonto, in una cerimonia all'aperto riservata solo agli amici più cari e agli affetti più stretti. Francesco Sarcina, leader del gruppo "Le vibrazioni", si è sposato per la seconda volta Chi è Nayra Garibo? Nayra Garibo, la splendida sposa trentenne, è una donna dalle mille sfaccettature. Quotidiano.net - Francesco Sarcina si risposa: chi è Nayra Garibo, la donna che l’ha conquistato Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024), il carismatico frontman de Le Vibrazioni, ha finalmente coronato il suo sogno d'amore con, la pilota d'aerei che gli ha rubato il cuore. La coppia ha scelto la suggestiva cornice della Puglia per celebrare il loro "sì", in una cerimonia intima e romantica che ha fatto sognare tutti i presenti. Un matrimonio da favola La masseria La Macina, nei dintorni di Fasano, ha fatto da sfondo a questo evento esclusivo. Tra gli ulivi secolari e il bianco accecante della struttura,hanno scambiato le loro promesse d'amore poco prima del tramonto, in una cerimonia all'aperto riservata solo agli amici più cari e agli affetti più stretti., leader del gruppo "Le vibrazioni", si è sposato per la seconda volta Chi è, la splendida sposa trentenne, è unadalle mille sfaccettature.

