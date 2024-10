Daniela Santanchè, al via udienza preliminare sulla tranche Cig del caso Visibilia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è aperto davanti al gup di Milano Tiziana Gueli l'udienza preliminare con al centro una delle tranche del caso Visibilia, che vede accusati di truffa aggravata all'Inps sulla cassa integrazione nel periodo Covid la ministra del Turismo Daniela Santanchè e altre due persone, tra cui il compagno Dimitri Kunz, e due società. La ministra non è presente in aula. Durante l'udienza preliminare l'Inps, con l'avvocato Aldo Tagliente, ha chiesto di costituirsi parte civile per gli eventuali danni. Tg24.sky.it - Daniela Santanchè, al via udienza preliminare sulla tranche Cig del caso Visibilia Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è aperto davanti al gup di Milano Tiziana Gueli l'con al centro una delledel, che vede accusati di truffa aggravata all'Inpscassa integrazione nel periodo Covid la ministra del Turismoe altre due persone, tra cui il compagno Dimitri Kunz, e due società. La ministra non è presente in aula. Durante l'l'Inps, con l'avvocato Aldo Tagliente, ha chiesto di costituirsi parte civile per gli eventuali danni.

Daniela Santanché - udienza preliminare per il caso Visibilia - La ministra, difesa dal legale Nicolò Pelanda, non è presente in aula, al pari degli altri imputati, mentre c'è Giuseppe Zeno, per i piccoli azionisti, con l'avvocato Antonio Piantadosi, che chiederanno di costituirsi parti civili e che con un procedimento civile hanno portato ad una ispezione sui ... (Ilgiorno.it)