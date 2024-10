Anteprima24.it - Viabilità provinciale, Fuschini e Iachetta sollecitano il Presidente della Provincia

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon una lettera aperta aldi Benevento, Nino Lombardi, i consiglierili di Forza Italia Vincenzoe Annahanno ribadito l’urgenza di un incontro urgente per affrontare le criticità legate alla. “Siamo certi che, in nome del dovere istituzionale e del comune interesse per il benessere dei cittadini sanniti, tale richiesta non possa che trovare un’accoglienza positiva. Tuttavia, risulta quantomeno anomalo il tempo che sta trascorrendo senza alcun riscontro da parte Sua. Il ritardo nella risposta solleva inevitabilmente dubbi sul fatto che dietro questa mancata reattività vi possano essere ragioni politiche, o altre motivazioni poco trasparenti, che rischiano di bloccare un confronto necessario e urgente su un tema di tale rilevanza per il nostro territorio.