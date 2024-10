Game-experience.it - Undisputed, la recensione: la boxe ritorna in maniera esplosiva

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ogni anno non c’è mai penuria di videogiochi sportivi, nonostante gli alti e bassi del genere. Calcio e tennis nel 2024 hanno conquistato la scena grazie alla moltitudine di alternative rese disponibili. I titoli legati ai ring più spettacolari al mondo, al contrario, non sono mai molti e spesso si limitano alle console. È il caso di EA SPORTS UFC, che ancora deve debuttare su PC. Oppure, la serie di WWE 2K si sta riprendendo il pubblico di amanti del wrestling dopo alcune edizioni sottotono. E lache fine ha fatto? Al netto di un ottimo Thrill of the Fight su piattaforme VR, di titoli legati a questo sport se ne sono visti molti pochi, tanto che si contano con le dita di una mano. Tra di essi, c’è