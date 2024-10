Strutture sanitarie convenzionate Petitto solleva il caso dello scippo di 23 milioni all’Irpinia

Anteprima24.it - Strutture sanitarie convenzionate, Petitto solleva il caso dello “scippo” di 2,3 milioni all’Irpinia

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiCon una interrogazione presentata all’ordine del giorno della seduta di Question time del Consiglio regionale calendarizzata per domani, mercoledì 8 Ottobre, l’onorevole Livio, capogruppo in Campania di “Moderati e Riformisti”,ildella determinazione dei limiti di spesa per le Case di cura private. In particolare per ledella provincia di Avellino si registra una diminuzione del tetto di spesa che, complessivamente, sfiora i 2,3, mediamente del 9% per ciascuna struttura, e che coinvolge le Cliniche Malzoni, Montevergine, Santa Rita, Villa dei Pini e Villa Maria (Baiano).