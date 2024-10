Ilgiorno.it - Progetti di ingegneria per anziani e disabili

(Di martedì 8 ottobre 2024) Competenze dia disposizione die giovani contà cognitive. Sono stati presentati i due primi prototipi del percorso di trasferimento tecnologico Capstone per il sociale di Politecnico di Milano e Fondazione Triulza. Tra le best practices c’è Invenzio della cooperativa sociale Residenze del Sole: un totem digitale interattivo per la stimolazione cognitiva e il benessere degliaffetti da lieve e media demenza che si ispira ed è integrato nella natura del giardino della Rsa. "Da sempre siamo attenti alla qualità della vita degli ospiti: è fondamentale lavorare in stretto contatto con la ricerca scientifica e l’innovazione digitale perché portatrici di metodi e strumenti pionieristici in grado di supportare e interagire con gli, rallentando il decadimento fisico e cognitivo", spiega la direttrice del Sole Gianfranca Duca.