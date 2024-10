Omar Carlos Posada, morto investito da un'auto all'Eur. Il punto sulle indagini (Di martedì 8 ottobre 2024) Travolto dall'auto. Per Omar Carlos Posada, 73 anni, non c'è stato niente da fare. Trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio, è morto in ospedale. La vittima, di nazionalità argentina, risiedeva a Spinaceto. L'incidente è avvenuto domenica 6 ottobre, intorno alle 21, all'Eur.Incidente Romatoday.it - Omar Carlos Posada, morto investito da un'auto all'Eur. Il punto sulle indagini Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Travolto dall'. Per, 73 anni, non c'è stato niente da fare. Trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio, èin ospedale. La vittima, di nazionalità argentina, risiedeva a Spinaceto. L'incidente è avvenuto domenica 6 ottobre, intorno alle 21, all'Eur.Incidente

Seguridad: Responsabilidad compartida - El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentará hoy la estrategia nacional de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para abatir los índices de violencia y criminalidad. (razon.com.mx)

