Attività Fisica Adattata, riprendono i corsi a prezzo calmierato in oltre 100 strutture (Di martedì 8 ottobre 2024) Pisa, 8 ottobre 2024 – Ripartono i corsi di Attività Fisica Adattata (Afa) organizzati dalla USL Toscana nord ovest in oltre 100 strutture tra piscine e palestre sparse su tutto il territorio aziendale. L'Afa rappresenta un’occasione per fare Attività Fisica nelle sedi aderenti con prezzo calmierati. Per accedere è sufficiente la compilazione della modulistica da parte del medico di base. Per qualsiasi informazioni è possibile rivolgersi con accesso diretto in tutte le sedi della Medicina dello Sport il martedì dalle 11.30 alle 12.30. “L'Attività Fisica Adattata – spiega Carmine Di Muro, direttore della Medicina dello Sport dell’Azienda USL Toscana nord ovest e responsabile Afa – è una Attività Fisica di gruppo a carattere non sanitario, tenuta da personale formato che segue protocolli prestabiliti della Regione Toscana. Lanazione.it - Attività Fisica Adattata, riprendono i corsi a prezzo calmierato in oltre 100 strutture Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Pisa, 8 ottobre 2024 – Ripartono idi(Afa) organizzati dalla USL Toscana nord ovest in100tra piscine e palestre sparse su tutto il territorio aziendale. L'Afa rappresenta un’occasione per farenelle sedi aderenti concalmierati. Per accedere è sufficiente la compilazione della modulistica da parte del medico di base. Per qualsiasi informazioni è possibile rivolgersi con accesso diretto in tutte le sedi della Medicina dello Sport il martedì dalle 11.30 alle 12.30. “L'– spiega Carmine Di Muro, direttore della Medicina dello Sport dell’Azienda USL Toscana nord ovest e responsabile Afa – è unadi gruppo a carattere non sanitario, tenuta da personale formato che segue protocolli prestabiliti della Regione Toscana.

