Speciale guerra in Medio Oriente Il racconto di Formiche net mese per mese

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel corso di questi dodici mesi,.net ha analizzato costantemente le evoluzioni del conflitto attorno a Israele che ha modificato gli equilibri in. Un appuntamento fisso, ogni 7 del, è stata la conversazione tra il nostro analista Emanuele Rossi e Giuseppe Dentice, responsabile del Mena Desk del CeSI. Di seguito i link alle analisi prodotte, che disegnano la nuova mappa di una regione in netta evoluzione, segnata dall’espansione ormai regionalizzata del conflitto. A undall’attacco di Hamas, il rischio è in Cisgiordania. Conversazione con Dentice Apocalittica Gaza. Il futuro incerto di Israele secondo Dentice Ora il problema è Hezbollah. Conversazione con Dentice a quattro mesi dal 7 ottobre La ricerca di mediazioni guida il quartodia Gaza. Conversazione con Dentice Gaza, cinque mesi di