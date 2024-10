Agi.it - Maxi sequestro di chioschi abusivi davanti agli scavi di Pompei

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI -e gazebo, per un totale di 45 strutture, per la procura di Torre Annunziata abusive, sono al centro di una ridosso degli ingressi deglidi. I carabinieri hanno messo sigilli in piazza Esedra, piazza Anfiteatro e via Roma. Il decreto emesso dal gip oplontino su richiesta dell'ufficio inquirente guidato da Nunzio Frasso riguarda 63 indagati per invasione di terreno pubblico. Un chiosco abusivo, poi, il 46esimo, è stato sequestrato d'iniziativa dai militari dell'Arma. Souvenir, gelati, street food erano la merce venduta dalle strutture illegali ai turisti in visita al parco archeologico. Il provvedimento preventivo nasce da indagini legate a numerose anomalie rilevate dai carabinieri nell'occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali presenti in specifici siti di