Maltempo in Toscana: scuole chiuse in diversi comuni. A Montecatini Val di Cecina appello del sindaco a non uscire (Di lunedì 7 ottobre 2024) A seguito dell'allerta arancione emessa per domani, 8 ottobre 2024, dalla sala operativa della protezione civile regionale, molti comuni della Toscana stanno decidendo di chiudere le scuole L'articolo Maltempo in Toscana: scuole chiuse in diversi comuni. A Montecatini Val di Cecina appello del sindaco a non uscire proviene da Firenze Post. .com - Maltempo in Toscana: scuole chiuse in diversi comuni. A Montecatini Val di Cecina appello del sindaco a non uscire Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) A seguito dell'allerta arancione emessa per domani, 8 ottobre 2024, dalla sala operativa della protezione civile regionale, moltidellastanno decidendo di chiudere leL'articoloinin. AVal didela nonproviene da Firenze Post.

Scuole chiuse in Toscana per il maltempo - l’elenco dei Comuni - Firenze, 7 ottobre 2024 – A causa del maltempo e della allerta meteo arancione diffusa dalla Sala operativa della Protezione civile regionale e che riguarda gran parte della Toscana, molte scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse per la giornata di martedì 8 ottobre. Ecco l’elenco dei Comuni ... (Lanazione.it)

Allerta meteo - ondata di maltempo verso la Toscana - Scirocco di mattina, libeccio di pomeriggio per quanto riguarda il vento, mari molti mossi e temperature in aumento soprattutto sui valori minimi. E c’è attesa per sapere se la sala regionale deciderà per l’allerta gialla oppure arancione, ma di certo allerta sarà perché le previsioni indicano ... (Lanazione.it)

Maltempo in Toscana - scatta l’allerta gialla per lunedì 7 ottobre - Il codice giallo riguarda il 'rischio idrogeologico idraulico' sul reticolo minore di queste zone. Le aree coinvolte dall'allerta gialla sono la Garfagnana, la Lunigiana e la Versilia. Lo ha diramato la sala operativa della protezione civile regionale per la giornata di domani, lunedì 7 ... (Lanazione.it)