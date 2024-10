Incendio in un locale a Desio (Di lunedì 7 ottobre 2024) Incendio in un locale domenica 6 ottobre a Desio. Intorno alle 9 le fiamme sono divampate in via Tripoli e hanno coinvolto, come reso noto dal comando provinciale dei vigili del fuoco, "un locale di pubblico spettacolo".Sul posto sono intervenute alcune squadre di pompieri con tre autopompe (Di lunedì 7 ottobre 2024)in undomenica 6 ottobre a. Intorno alle 9 le fiamme sono divampate in via Tripoli e hanno coinvolto, come reso noto dal comando provinciale dei vigili del fuoco, "undi pubblico spettacolo".Sul posto sono intervenute alcune squadre di pompieri con tre autopompe (Monzatoday.it)

Monzatoday.it - Incendio in un locale a Desio

Locale in fiamme, incendio nel centro storico di Vetralla | FOTO - Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, sabato 28 settembre, a Vetralla per un incendio scoppiato nel centro storico del paese. Stando a una prima ricostruzione, le fiamme sono divampate e si sono sviluppate all'interno di un Locale su via Roma, sembrerebbe adibito a studio medico... (Viterbotoday.it)

Incendio a Milano in via Trasimeno, evacuato palazzo di 19 piani: 3 intossicazioni da fumo, le fiamme partite da bilocale all’8° piano - Nel rogo sono rimaste intossicate 3 persone per inalazioni d . Un Incendio a Milano in via Trasimeno (periferia del capoluogo lombardo), oggi mercoledì 18 settembre ha avvolto tra le fiamme e costretto i Vigili del fuoco ad evacuare un palazzo di 19 piani, in cui risiedono alcune centinaia di ... (Ilgiornaleditalia.it)

Incendio in un palazzo di 19 piani a Milano: le fiamme in un bilocale - I Vigili del fuoco hanno fatto rientrare lentamente le famiglie che in un primo momento erano state allontanate dal palazzo. 30, è divampato un Incendio all'ottavo piano di un palazzo di 19 piani in via Trasimeno alla periferia di Milano. . All'interno del palazzo vivono un centinaio di persone che ... (Liberoquotidiano.it)

incendio in un locale a Desio - incendio in un locale domenica 6 ottobre a Desio. Intorno alle 9 le fiamme sono divampate in via Tripoli e hanno coinvolto, come reso noto dal comando provinciale dei vigili del fuoco, "un locale di ...(monzatoday.it)

Desio: incendio in un locale pubblico, Vigili del Fuoco evitano il peggio - Un incendio ha minacciato un locale di pubblico spettacolo in via Tripoli, a Desio, questa mattina alle 9:00. Le fiamme, che avrebbero potuto propagarsi rapidamente, sono state domate grazie ...(mbnews.it)

MANFREDONIA incendio a un forno di Manfredonia: Vigili del Fuoco evitano il peggio in via Pulsano - Manfredonia. Momenti di tensione questa sera a Manfredonia, nella zona di via Pulsano, dove un incendio ha interessato la sede del panificio “Forno San Pio”. Le fiamme sono divampate improvvisamente, ...(statoquotidiano.it)