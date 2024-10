Il Principe di Roma con Marco Giallini | trama cast e quando in tv

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ildiarriva in chiaro in tv. La commedia, diretta da Edoardo Falcone, è una sorta di viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro. Vediamo insieme di cosa parla eandrà in onda. Ildicon: di cosa parla ein tv Dopo esser andata in onda su Sky e disponibile in streaming su Now, ‘Ildi‘ arriva sulla Rai. La commedia, con protagonista, sarà trasmessa mercoledì 9 ottobre 2024 in prima serata, alle ore 21.30, su Rai1. Ma di cosa parla? Ambientata anel 1829, il protagonista è Bartolomeo Meo, interpretato dall’attore. Si tratta di un uomo di umili origini che è diventato ricco e avido e brama un titolo nobiliare. Per questo cerca di recuperare del denaro per proporsi come marito della figlia delAccoramboni (Sergio Rubini).