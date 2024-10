I disegni dei bambini: una finestra sull’animo dei più piccoli (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Tra il 25 e il 26 maggio 2024, Papa Francesco ha presieduto il primo “World Children’s Day”, riunendo circa 50.000 bambini da tutto il mondo allo Stadio Olimpico di Roma. Questo evento ha dato ai bambini uno spazio per condividere sogni, speranze e riflessioni, incoraggiandoli a immaginare e costruire un futuro di pace. Spesso i bambini esprimono questi desideri nei loro disegni. Disegnano cannoni che sparano fiori, simbolo di una speranza di pace, come cantavano, negli anni Sessanta, l’iconico complesso musicale “I Giganti” con la frase -“Mettete dei fiori nei vostri cannoni.” – Una visione semplice, ma potente, che ci ricorda quanto i bambini aspirino a un mondo diverso, più sereno. Proteggerli non significa chiuderli in una bolla, ma evitare che siano esposti costantemente a notizie terribili, violenze e tragedie. (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Tra il 25 e il 26 maggio 2024, Papa Francesco ha presieduto il primo “World Children’s Day”, riunendo circa 50.000da tutto il mondo allo Stadio Olimpico di Roma. Questo evento ha dato aiuno spazio per condividere sogni, speranze e riflessioni, incoraggiandoli a immaginare e costruire un futuro di pace. Spesso iesprimono questi desideri nei loro. Disegnano cannoni che sparano fiori, simbolo di una speranza di pace, come cantavano, negli anni Sessanta, l’iconico complesso musicale “I Giganti” con la frase -“Mettete dei fiori nei vostri cannoni.” – Una visione semplice, ma potente, che ci ricorda quanto iaspirino a un mondo diverso, più sereno. Proteggerli non significa chiuderli in una bolla, ma evitare che siano esposti costantemente a notizie terribili, violenze e tragedie. (Lortica.it)

Lortica.it - I disegni dei bambini: una finestra sull’animo dei più piccoli

