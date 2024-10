Lanazione.it - Firenze, Francesca Nunzi in scena con la commedia ‘La strana cotta’

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 - Esiste una regola non scritta da applicare a ogni primo appuntamento: non parlare mai dei propri ex. Da questo assunto prende le mosse la scoppiettante"Lacotta" che sabato 12 ottobre alle ore 20,45, e poi domenica 13 ottobre alle ore 16,45, aprirà la stagione del Teatro di Cestello. Insul palcoscenico del teatro fiorentino una delle attrici più talentuose e amate del teatro brillante italiano,, accanto a Danilo de Santis, che firma anche la regia, oltre a essere autore del testo a quattro mani conMilani. Dunque ci siamo, per il teatro fiorentino è ora di alzare il sipario sul palcoscenico. Danilo, nel nostro intreccio, ha predisposto tutto a puntino, senza lasciare nulla al caso, per quello che sarà il primo incontro romantico con Stefania, della quale si è innamorato a prima vista.