Autonomia | Calderoli ' prive di fondamento ipotesi su gabbie salariali' **

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Le ricostruzioni legate all'introduzione di presunte gabbie salariali sono prive di ogni fondamento". Lo ha assicurato il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, intervenendo alla Camera in occasione della discussione della mozione sull'autonomia differenziata presentata dal capogruppo del Movimento 5 stelle, Francesco Silvestri.

