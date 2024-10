7 ottobre un anno dopo Israele resta ostaggio del dead man walking Netanyahu | con le guerre a Hamas e Hezbollah è in testa ai sondaggi E ora c’è l’Iran

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 4 novembre gli si erano accampati sotto casa a Gerusalemme e davanti all’ufficio, nella cittadella della Difesa di Kirya a Tel Aviv: “Ora! Devono tornare ora!”, urlavano contro le sue finestre. Secondo uno di Canale 13 per il 44% del paese era il responsabile del disastro e l’80% chiedeva le sue dimissioni. Lui, a 4 settimane dall’inizio dei raid su Gaza, non riusciva più che a mettere in fila qualche sillaba di rabbia sulla sorte dei 241 ostaggi. “L’unica a dimettersi sarà“, prometteva. Ma lo sapeva bene: né le accuse di corruzione, né la riforma della giustizia che da mesi portava la gente in piazza avevano potuto tanto: politicamente era unman, a breve destinato a scendere muto nel gorgo che il flagello del 7aveva aperto sotto il suo governo. (Ilfattoquotidiano.it)