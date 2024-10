Rinascita derby di fuoco al Flaminio C’è la Fortitudo Robinson in dubbio

(Di domenica 6 ottobre 2024) C’è laale RivieraBanca vuole aggredire il match con lo spirito visto nelle prime due partite. È la sfida tra due top team ed è anche il match clou di questa terza giornata, con Rbr che ha addirittura la possibilità di andare a +6 sulla Effe dopo una settimana di partite. Questo anche perché, dopo il ko a Milano, l’infrasettimanale della Flats Service con Orzinuovi è saltato per la concomitanza con Liverpool-Bologna. Sull’argomento Sandro Dell’Agnello è serafico: "Non capisco, ma mi adeguo". Entrambe guardano con tanta attenzione all’infermeria. RivieraBanca è ancora alle prese col problema all’adduttore destro di Gerald, che rimane costantemente monitorato. Ancora non ci sono certezze sul suo impiego nel match di oggi, ma non si tratta di un infortunio grave. (Sport.quotidiano)