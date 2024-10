Rebus Lido Tre Archi Nato per il turismo conquistato dai criminali | ospita 41 etnie diverse

(Di domenica 6 ottobre 2024) Un lembo di terra con immense potenzialità, creato per essere il paradiso dei turisti e, nel tempo, diventato un quartiere ghetto. Un quartiere con ben 41presenti che cerca di rialzarsi, che ha nuove strutture, che crea attività commerciali, ma che si trova a fare i conti con un problema quotidiano: l’illegalità. E’Tre, il quartiere più controverso di Fermo da quarant’anni a questa parte.Trenasce agli inizi degli anni ‘80 come zona residenziale a vocazione turistica. E’ dotato di attività commerciali, piscine, campi da tennis e impianti sportivi. Un gioiello di modernità in un luogo strategico a cavallo di prestigiose località balneari. Nel giro di pochissimo tempo diviene un’oasi di seconde case per le vacanze e molti degli immobili vengono acquistate da turisti del Norditalia, soprattutto lombardi e piemontesi. (Ilrestodelcarlino)