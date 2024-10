L'uragano Kirk si muove verso l'Europa. Giuliacci: dove colpirà (Di domenica 6 ottobre 2024) L'ultimo intervento del colonnello Mario Giuliacci è dedicato all'uragano Kirk. "Si sta ancora muovendo in aperto Atlantico, nelle prossime ore comincerà la sua traversata a ritroso, da ovest verso est, attraverso l'Atlantico, immerso nell'intenso flusso occidentale che con costanza scorre al di sopra di questo Oceano alle medie latitudini", si legge su meteoGiuliacci.it. Che cosa dobbiamo aspettarci? L'Italia finirà nel mirino di questo sistema tempestoso? "Nello scorrere al di sopra di acque relativamente fredde, inevitabilmente perderà parte delle sue caratteristiche di ciclone tropicale e verrà quindi declassato a ciclone extra-tropicale, ma conserverà comunque molta potenza", ha avvisato l'esperto. Già dalle prime ore di mercoledì 9 ottobre, a subire gli effetti dell'uragano Kirk sarà "il nord della Penisola Iberica, dove sono attese piogge intense e venti molto forti". (Di domenica 6 ottobre 2024) L'ultimo intervento del colonnello Marioè dedicato all'. "Si sta ancorando in aperto Atlantico, nelle prossime ore comincerà la sua traversata a ritroso, da ovestest, attral'Atlantico, immerso nell'intenso flusso occidentale che con costanza scorre al di sopra di questo Oceano alle medie latitudini", si legge su meteo.it. Che cosa dobbiamo aspettarci? L'Italia finirà nel mirino di questo sistema tempestoso? "Nello scorrere al di sopra di acque relativamente fredde, inevitabilmente perderà parte delle sue caratteristiche di ciclone tropicale e verrà quindi declassato a ciclone extra-tropicale, ma conserverà comunque molta potenza", ha avvisato l'esperto. Già dalle prime ore di mercoledì 9 ottobre, a subire gli effetti dell'sarà "il nord della Penisola Iberica,sono attese piogge intense e venti molto forti". (Iltempo)

Iltempo - L' uragano Kirk si muove verso l' Europa Giuliacci | dove colpirà

L’uragano Kirk in rotta verso l’Europa - La tempesta, che ha già raggiunto la categoria 4, si è intensificata rapidamente nelle ultime ore, sollevando preoccupazioni tra i meteorologi e le autorità di diversi Paesi europei. Inoltre, i voli commerciali e i traghetti potrebbero subire ritardi o cancellazioni nei prossimi giorni. Kirk, però, ... (Velvetmag)

L’uragano Kirk viaggia verso l’Europa. Gli esperti: “Raffiche di vento fino a 100km orari” - Le raffiche di vento, che potrebbero avvicinarsi ai 110 km/h, rappresentano un rischio significativo per le aree interessate. È in arrivo in Europa L’uragano Kirk. it – nel suo lento incedere verso nord-est sfiorerà le isole Azzorre diventando una tempesta extratropicale, dovrebbero raggiungere le ... (Ilfattoquotidiano)

Meteo. Kirk: windstorm ed ex uragani, due facce delle tempeste in Europa - Kirk sarà in Europa un ex uragano ma non va confuso con i windstorm che invece sono profonde ciclogenesi che si formano rapidamente, (cali di pressione di oltre 40 hPa in 36 ore), nel settore euro atl ...(3bmeteo)

Settimana di pioggia, allerta temporali - Previsioni di piogge intense e temporali in arrivo, con accumuli significativi e allerta della Protezione Civile ...(polesine24)

Meteo: l’uragano Kirk verso l’Europa, ecco dove colpirà - L’uragano Kirk, che si sta ancora muovendo in aperto Atlantico, nelle prossime ore comincerà la sua traversata a ritroso, da ovest verso est, attraverso l’Atlantico, immerso nell’intenso flusso occide ...(meteogiuliacci)