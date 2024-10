Evade da un carcere in Svizzera preso a Napoli

(Di domenica 6 ottobre 2024)da unin. Era ricercato da fine agosto per tentato omicidio, lesioni personali, furto e tanto altro Nel primo pomeriggio del 4 ottobre, personale della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna di un 38enne svizzero. L’uomo è destinatario di un mandato di arresto europeo per tentato omicidio, lesioni personali volontarie aggravate, furto, ingiuria, danneggiamento, violazione di domicilio, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale. A darne notizia una comunicazione della Questura di. In particolare, venerdì scorso, il gruppo FASTaveva richiesto urgente collaborazione per la cattura del latitante che era fuggito, a fine agosto, da un istituto di sicurezza. (Puntomagazine)