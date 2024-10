Addio a don Silverio Raschetti decano della Beata Vergine

(Di domenica 6 ottobre 2024) Sincera commozione a Sondrio per la scomparsa di don, storico parrocodel Rosario. Il sacerdote è mancato ieri, all’età di 85 anni, alla RsaCasa "Divina Provvidenza" dell’Opera don Guanella di Como, dov’era ricoverato ormai da un decennio per problemi di salute. Nel capoluogo tutti ricordano il suo sorriso e "il suo spirito gioviale, che gli veniva da una fede profonda", come si è potuto leggere sull’annuncio riportato sul sitoComunità pastorale di Sondrio, in lutto per la morte di don. "Ha affidato le sue sofferenze al Signore, fino a spegnersi dopo aver ricevuto il conforto dei sacramenti". Originario di Forcola, dove nacque il 28 aprile del 1939, fu ordinato sacerdote a Como il 28 giugno 1964. (Ilgiorno)