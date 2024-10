Torino in ansia per Zapata: grave infortunio nel finale contro l'Inter, esce in barella (Di sabato 5 ottobre 2024) Duvan Zapata, attaccante e capitano del Torino, ha subito un infortunio che sembra molto grave nel finale di partita tra l`Inter e i granata: (Di sabato 5 ottobre 2024) Duvan, attaccante e capitano del, ha subito unche sembra moltoneldi partita tra l`e i granata: (Calciomercato)

Duvan Zapata esce dal terreno di gioco del Meazza in lacrime per l'infortunio rimediato nel finale di Inter-Torino. L'attaccante granata ha avuto un problema al ginocchio ed è stato accompagnato fuori in barella accompagnato dagli applausi del popolo nerazzurro.Continua a leggere . (Fanpage)

Tanto dolore e tanta preoccupazione per il Torino e per Duvan Zapata: il capitano e bomber granata si è accasciato a terra dolorante nel finale... (Calciomercato)

Allo Stadio San Siro, il match valido per la 7ª giornata di Serie A tra Inter Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE L’attesa è (finalmente) terminata, una manciata di minuti o poco più ci separa da Inter Torino, match di cartello offerto dal palinsesto della settima ... (Calcionews24)

È un super Thuram a San Siro. Il francese, con una tripletta (la prima in maglia nerazzurra, la seconda in carriera dopo quella con il Borussia Moenchengladbach in Coppa di Germania nel 2022),... (Ilmessaggero)

Zapata nel corso di Inter-Torino è stato costretto al cambio in barella per un grave infortunio, a pochi minuti dalla fine della partita. L’attaccante colombiano è stato costretto a uscire in barella all’83° minuto, dopo essere rimasto a terra a lungo, visibilmente sofferente. Inter-News - Ultime ... (Inter-news)