Wta 1000 Pechino 2024 | Muchova sfida Zheng in semifinale è la rivincita di Palermo

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Match pazzo tra Qinwene Mirra Andreeva nei quarti di finale del torneo Wtadi. La cinese, alla fine, riesce a spuntarla sulla più giovane russa col punteggio di 5-7 6-0 6-4, dopo oltre due ore e mezza di gioco, ma quante difficoltà al servizio per entrambe. Si contano infatti in tutto quindici break da una parte e dall’altra, a cominciare dal primo set in cui lava al servizio per chiudere i giochi sul 5-4 e invece non solo subisce il controbreak, ma addirittura perde nuovamente il servizio cedendo per 7-5. La reazione della potentissima tennista cinese, però, non si fa attendere: domina il seconco set e lo vince 6-0 senza storia, torna però l’equilibrio nel terzo set. Per due volteè la prima a subire il break, Andreeva però non ne approfitta e subisce subito il controbreak in entrambe le circostanze.