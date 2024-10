Sirene antimissile in più città Galilea

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 4 ottobre 2024) 9.26 Ledi allarmesuonano in diverse comunità della regione della. Lo riporta il Times of Israel, spiegando che gli allarmi arrivano poco dopo che una raffica di razzi è stata lanciata su Haifa, e ore dopo che il presunto successore di Hassan Nasrallah come leader di Hezbollah è stato apparentemente preso di mira in un attacco a Beirut. I residenti di Haifa e dei sobborghi circostanti riferiscono di una serie di intercettazioni nella raffica di razzi sparata sullaall'alba.