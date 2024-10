Foggia-Taranto oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per l’ottava giornata del girone C di/2025. Derby pugliese tra due formazioni sul fondo della classifica, rispettivamente al penultimo e ultimo posto con 5 e 3 punti. I Diavoli del Sud hanno trovato l’unica vittoria a inizio settembre contro il neopromosso Team Altamura, e ora sono reduci da tre sconfitte consecutive. I rossoblù invece non hanno ancora trovato il successo, ma nell’ultima giornata hanno parzialmente rialzato la testa grazie al buon pareggio interno contro il Sorrento.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di venerdì 4 ottobre alle ore 20.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.