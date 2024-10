Schumacher per la prima volta visto in pubblico? Cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sono passati ormai 10 anni da quando la vita del campione tedesco è stata stra. A due passi dal Capodanno 2014, Michaelha battuto la testa contro una roccia durante una discesa con gli scii ed è stato vittima sia di un trauma cranico sia di un’emorragia cerebrale. Dopo un periodo in semi-coma è stato trasferito nella residenza di Gland, in Svizzera, è stata allestita dalla moglie una clinica privata per assistere Michael giorno e notte. Delle condizioni del sette volte campione tedesco, oggi 55enne, si hanno solo notizie frammentarie. La moglie è attentissima alla privacy di Michaelda dopo l’incidente e sono poche le persone che ad oggi possono fargli visita. Pare però, che per lal’ex pilota abbia partecipato ad una cerimonia.