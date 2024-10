McTominay | Premier League fisica ma lavoro tattico più intenso in Italia Il ruolo ‘flessibile’ riservatomi da Conte mi aiuta a crescere

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il centrocampista Scottha parlato della sua nuova avventura, svelando la sua voglia di contribuire al successo del Napoli. In un’intervista esclusiva rilasciata a Radio CRC, emittente partner del Napoli, Scottha condiviso le sue impressioni sulla Serie A, il suo nuovoe la passione che lo ha portato a scegliere Napoli. Le sue parole offrono uno sguardo privilegiato sulla mentalità di un calciatore pronto a lanciarsi in una nuova avventura calcistica. “La Serie A: Disciplina e Flessibilità”ha iniziato la sua intervista mettendo in luce le differenze tra il calcio inglese e quellono.