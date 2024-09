Una Spal troppo brutta esce tra i fischi del Mazza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) "Meritiamo di più". Il coro intonato dalla curva Ovest fotografa in maniera perfetta la gara con la Virtus Entella e in generale l’avvio di stagione della. I biancazzurri escono con le ossa rotta dal match con la squadra di Chiavari, che sbanca lo stadiocon un gol per tempo. E adesso Antenucci e compagni occupano in solitudine il penultimo posto in classifica a +1 sul fanalino Legnago Salus. Nessuna sorpresa nella formazione della, che ripropone Sottini al centro della difesa in coppia con Arena, Radrezza playmaker e D’Orazio, Antenucci e Rao in attacco. La terza partita in meno di una settimana condiziona il ritmo di due squadre chiamate a riscattare le sconfitte brucianti rimediate contro Milan Futuro e Pescara. Energie da spendere ce ne sono poche, così si vive di fiammate ed episodi.