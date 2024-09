Lo Stato fuori dall’ex Ilva in un anno | I pretendenti potrebbero crescere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Unper uscire. Il tempo sufficiente per trovare nuovi compratori e chiudere una parentesi sfortunata nella storia delle partecipazioni pubbliche. Adolfo Urso, ieri a Bari per l’inaugurazione della Fiera del Levante, traccia la road map che metterà il governo nelle condizioni di vincere "una sfida difficile, affrontata senza timore nei confronti di nessuno", ha detto riferendosi alle trattative per individuare i nuovi gestori del Siderurgico di Taranto e negando un futuro coinvolgimento dellonell’azionariato: "Non mi sembra abbia portato fortuna". "Mi auguro – ha proseguito il ministro delle Imprese e del Made in Italy – che entro la prima parte del prossimosi possano assegnare questi asset a chi crede davvero nella siderurgia italiana e nella sua grande potenzialità.