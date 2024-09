L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 27 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ladi Milano apre poco mossa con l’indice Ftse Mib che segna in avvio un -0,04% a quota 34.397 punti. Lotra Btp e Bund apre a 129 punti, in lieve calo rispetto ai 130 punti della chiusura di ieri. Le quotazioni diin tempo reale 9.08 – Milano apre poco mossa a -0,04% Ladi Milano apre poco mossa. Il Ftse Mib segna in avvio un -0,04% a quota 34.397 punti. 8.48 – L’Asia ancora di slancio con mosse economiche cinesi Prosegue il buon passo delle Borse di Asia e Pacifico, anche nell’ultima seduta della settimana. A dare lo slancio sono, in particolare, le Piazze cinesi con Shanghai che sale del 2,4% e Shenzhen del 4,7% in scia alle misure monetarie, finanziarie e fiscali annunciate o già attuate per rilanciare l’economia in difficoltà del Dragone.