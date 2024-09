ATP di Tokyo 2024 Berrettini vince il primo set con Fils ma poi è costretto al ritiro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre– Matteoilset contro il francese Arthuragli ottavi di finale del torneo Atp dima poi èal. Il tennista romanoilparziale 7-6 (7-5) in un’ora e 13 minuti, poi chiede l’intervento del fisioterapista che trattaall’altezza degli addominali. L’azzurro torna in campo ma si arrende dopo qualche punto del secondo set. (Fonte Adnkronos) Foto supertennis.tv ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.