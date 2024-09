Napoli i ricordi di Ignoffo e Scarlato

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024), sono passatiA Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto Giovanni, ex calciatore del ‘Ciuccio’. Di seguito le sue parole. “Venti anni fa, era proprio il 26 settembre ma del 2004, la prima gara deldi De Laurentiis, contro il Cittadella, fu un’ emozione fantastica. Isono bellissimi anche di un gruppo che si formò in poco tempo ma che fu unito. Quel giorno è stata un’emozione incredibile, quel gol segnato al Cittadella è blindato nella mia memoria, rimarrà con me per tutta la vita. Peccato aver pareggiato 3-3 quella gara, ma dopo 60’ non ne avevamo più”. L’esperienza dicon ilIn generale per me è stata una fortuna giocare nel, mi ha formato come calciatore ma anche come uomo. I tanti cambi stasera col Palermo possono starci.