Voto in condotta multe e sospensioni | come cambia la scuola con la riforma Valditara

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La Camera ha approvato in via definitiva il ddlsulincon 154 voti a favore, 97 contrari e 7 astenuti. Un provvedimento che introduce importanti novità nel sistema scolastico italiano, tra cui la possibilità di bocciare gli studenti con undi 5 ine il ripristino della valutazione numerica del comportamento nelle scuole medie. Tra le altre misure più significative anche l’introduzione diper chi aggredisce il personale scolastico e il debito a settembre con il 6 in. Altra novità rilevante è il peso della valutazione del comportamento in vista del diploma: ora solo coloro che otterranno uninpari o superiore a 9 decimi potranno ricevere il punteggio massimo nel credito scolastico.