Trombetti | Il Napoli è salito di livello

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 24 settembre 2024) Guidosu McTominay Guido, rettore della Federico II diha espresso nel corso di un’intervista a Radio Goal su Kiss Kiss, il suo apprezzamento verso il recente acquisto di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese gli è piaciuto molto nella prima partita con ilcontro la Juventus. “Prende palla, dribla e va come un treno. Non vorrei eccedere nell’ottimismo, ma secondo me abbiamo preso un fior di calciatore.” Su Lukaku e sulla squadra La sua analisi è stata approfondita anche sui leader di squadra, aspetto considerato in carenza in passato. Oggi secondoci sono tre leader: uno in difesa, uno in centrocampo e uno in attacco. Parlando di Romelu Lukaku,esprime grande ammirazione per le sue abilità, affermando che l’attaccante belga “dà del tu alla palla, all’erba, agli spettatori ed ai compagni”.