Roma Abraham ti ha già dimenticato | la frase sul derby di Milano non passa inosservata

(Di martedì 24 settembre 2024) Tammyha vestito la maglia delladal 2021 al 2024, respirando l’aria calcistica della Capitale, la gioia e le pressioni di un ambiente caldissimo e appassionato. Soprattutto durante icontro la Lazio, doppio appuntamento che spesso vale ‘l’intera stagione’. Eppure gli è bastato solo ungiocato aper mettere la stracittadina milanese in cima alle sue preferenze. “La rivalità è pazzesca. Ho giocato tanti grandima niente è stato come quello di questa sera. È stata una serata speciale per noi, ce la siamo goduta insieme ai nostri tifosi“, ha dichiaratonel post gara ai microfoni della CBS.